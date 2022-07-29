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    • Dünya
    • 29.07.2022 13:14
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    • 29.07.2022 13:24
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    Konserde facia! Dev ekran dansçıyı ezdi

    Hong Kong'da dün gece düzenlenen konser sırasında korku dolu anlar yaşandı. Canlı performans sırasında dev TV ekranın sanatçıların üzerine düştü. Kaza sonucu 2 sanatçı yaralandı.

    Konserde facia!

    Hong Kong'da dün gece düzenlenen canlı performans sırasında dev TV ekranının düşmesi sonucu iki sanatçı yaralandı.

    DEV EKRAN SANATÇILARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
    Hong Kong Free Press tarafından paylaşılan video görüntülerde, Hong Kong Coliseum'da sahnenin üzerinde asılı olan ekranın Hong Konglu Mirror adlı grubun iki üyesinin üzerine düştüğü yer alıyor.

    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
    Queen Elizabeth Hastanesi'ne kaldırılan yaralı dansçılardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

    Music Nation ve MakerVille tarafından organize edilen konser iptal edilirken, kazanın nedeninin araştırılacağı bildirildi.

    Organizatörlerden yapılan ortak açıklamada, izleyicilere ve olaydan etkilenen kişilere verilen rahatsızlıktan duyulan derin üzüntü bildirildi.

    İlk soruşturmaya göre bir kablonun kopması nedeniyle kazanın yaşandığını kaydeden yetkililer, kapsamlı raporun birkaç hafta içinde çıkacağını ifade etti.

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