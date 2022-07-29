Konserde facia! Dev ekran dansçıyı ezdi

Organizatörlerden yapılan ortak açıklamada, izleyicilere ve olaydan etkilenen kişilere verilen rahatsızlıktan duyulan derin üzüntü bildirildi.

İlk soruşturmaya göre bir kablonun kopması nedeniyle kazanın yaşandığını kaydeden yetkililer, kapsamlı raporun birkaç hafta içinde çıkacağını ifade etti.