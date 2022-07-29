İran'da 3 kadın eşlerini öldürdüğü için idam edildi! Biri 15 yaşında çocuk gelinken öldürüldü

IHRNGO tarafından yapılan açıklamada "İran İnsan Hakları'nın edindiği bilgiye göre, 27 Temmuz'da Sanandaj Merkez Hapishanesi'nde bir kadın idam edildi. Kadının kimliği, 26 Ocak 2015'te Sanandaj Ceza Mahkemesi Birinci Şube tarafından kocasını öldürmekten 'kısasa kısas' cezasıyla mahkum edilen çocuk gelin Soheila Abedi olarak belirlendi. Mahkeme, cinayetin nedenini 'aile anlaşmazlıkları' olarak gösterdi. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Soheila, 15 yaşında evlendirilen bir çocuk gelindi ve cinayeti on yıl sonra işlemişti" denildi.

11 YILDA 164 KADIN İDAM EDİLDİ

Sivil toplum kuruluşunun hazırladığı Kadınlar ve Ölüm Cezaları Raporu'na göre, 2010 ile 2021 arasında İran'da 164 kadın idam edildi. 164 kadının 6'sının çocuk gelin olduğu vurgulandı. Bu konudaki açıklamada "Bilinen cinayet vakalarının yüzde 66'sında kadınlar, kocalarını veya partnerlerini öldürmekten hüküm giymiştir" denildi. Rapora göre İran, en fazla kadının idam edildiği ülkeler arasında yer aldı.