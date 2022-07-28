SON DAKİKA: Baykar'dan Polonyalılara jest! Ukrayna için toplanan parayı almadı Bayraktar TB2 bağışladı

Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slawomir Sierakowski'ye Baykar tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edilerek bu ülkeye ücretsiz "Bayraktar TB2" insansız hava aracı sağlanacağı kaydedildi.
Mektupta, kampanyayı destekleyen Polonya halkına duyulan minnettarlık ifade edilerek, yüz binlerce vatandaşın katıldığı çalışmanın etkileyici olduğu vurgulandı.
"ARZUMUZ UKRAYNALILARIN HAYATINI KURTARMADA BAŞARILI OLMASIDIR"
Sierakowski'ye bir teklif iletilen mektupta, şöyle denildi: "Kampanyanız çerçevesinde, Ukrayna halkına bir Bayraktar TB2 sağlayacağız. Böylece anavatanlarını daha iyi koruyacaklar.