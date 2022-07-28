Alman basınından Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler: Savaşın seyrini değiştiriyor kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar

"TALEP ARTIŞINA HAZIRLIKLI OLAN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ"

Rusya-Ukrayna savaşı, küresel savunma harcamalarında önemli artışları beraberinde getirdi.

Küresel yönetim danışmanlığı şirketi Kearney, "Türkiye, uzun süredir devam eden araştırma ve geliştirme projeleri sayesinde bu tür bir talep artışına hazırlıklı olan birkaç ülkeden biri." analizinde bulundu.

"DÜZİNELER HALİNDE KOORDİNE EDİLEBİLİYOR"

Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl yeni silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 1.6 milyar dolar harcadığı, aynı yıl 10 milyar dolardan fazla bir tutara denk gelen silah üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Baykar'ın ürettiği SİHA'ların yanı sıra taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi KARGU'lara da değinilerek, "Özel kişilerin de satın alabileceği büyüklükteki bu İHA'lar, küçük silahlar taşıyor ve pilot tarafından yönlendirilmeden de düzineler halinde koordine edilebiliyor." denildi.

Haberde, şöyle denildi: