Alman basınından Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler: Savaşın seyrini değiştiriyor kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar

ALMANYA MERKEZLİ GAZETENİN TÜRKİYE TESPİTİ
Almanya basınından Handelsblatt gazetesi, "İnsansız hava araçları, savaş ve uçak gemileri: Türkiye, askeri ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayacak hale geliyor." başlıklı bir habere imza attı.
Son yıllarda, Almanya, Fransa ve ABD silahlarının aksine, Bayraktar TB2 SİHA'larının dünyanın gündeminden düşmediği anımsatıldı.
"SAVAŞIN GİDİŞATINI BELİRLİYOR"
Haberde, "Rus saldırıları başlamadan önce Ukrayna'ya 20'den fazla SİHA sattılar. Gelişmiş cihazlar, Rus kuvvetlerine ciddi darbeler vuruyor, tedarik hatlarını tahrip ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'nda olduğu gibi Rusların ilerlemesi engelleniyor." denildi.
Ortaya çıkan tablonun üst düzey SİHA'ların vuruş gücünü de gösterdiği belirtilerek, "Anadolu'dan gelen nispeten uygun fiyatlı insansız hava araçları, savaşın gidişatını belirleyebiliyor." tespitinde bulunuldu.