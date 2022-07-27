ABD'de 'adalet' yok! Floyd’u öldüren 2 eski polise komik ceza

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümünün ardından paylaşan protestolarda çok sayıda ev ve iş yeri tahrip edilmiş, çok sayıda kişi ölmüş ya da yaralanmıştı. Son anlarında söylediği "nefes alamıyorum" sözü protestoların merkezine yerleşen Floyd'un görülen davasında eylemcilerin beklentisi 'adalet' yerini bulmadı.

KATİLE MÜDAHALE ETMEDİLER

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan 2 eski polis memurunun cezaları belli oldu.

Geçtiğimiz şubat ayında Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Derek Chauvin'i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan eski polis memuru J. Alexander Kueng ile Tou Thao hakkında karar verildi. Kueng 3 yıl, Thao ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.