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    • Dünya
    • 27.07.2022 21:33
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    • 27.07.2022 21:33
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    ABD'de 'adalet' yok! Floyd’u öldüren 2 eski polise komik ceza

    ABD polisinin ırkçı saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin ardından başlayan prostestoların en büyüğü ve şiddetlisi George Floyd'un ölümünün ardından gerçekleşmişti. Floyd'un ölününün ardından gerçekleştiren yargılamalarda verilen cezalar protestoların merkezine yerleşen 'adalet' talebinin karşılanmadığını gösterdi. Davada verilen son kararlara göre; eski polis memuru J. Alexander Kueng 3 yıl, eski polis memuru Tou Thao ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Floyd’u öldüren 2 eski polise ’komik’ ceza

    ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümünün ardından paylaşan protestolarda çok sayıda ev ve iş yeri tahrip edilmiş, çok sayıda kişi ölmüş ya da yaralanmıştı. Son anlarında söylediği "nefes alamıyorum" sözü protestoların merkezine yerleşen Floyd'un görülen davasında eylemcilerin beklentisi 'adalet' yerini bulmadı.

    KATİLE MÜDAHALE ETMEDİLER
    ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan 2 eski polis memurunun cezaları belli oldu.

    Geçtiğimiz şubat ayında Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Derek Chauvin'i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan eski polis memuru J. Alexander Kueng ile Tou Thao hakkında karar verildi. Kueng 3 yıl, Thao ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Thao ve Kueng ayrıca, ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık ile ikinci derece cinayete yardım ve yataklık etmek suçlamalarıyla ekim ayında eyalet mahkemesinde yargılanacak.

    LANE 2,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI
    Olay yerindeki dördüncü polis olan Lane, sadece bir federal suçlamadan suçlu bulunmuş, yargıç Lane'in olaydaki "asgari rolünü" göz önüne alarak geçtiğimiz hafta 2,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

    4 POLİS CEZAYA ÇARPTIRILDI
    Floyd'un tutuklanması sırasında Derek Chauvin, Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamış, Thomas Lane Floyd'un bacaklarını, Kueng gövdesini tutmuş, Thao ise yakınlarda durarak kalabalığı geride kalmasını sağlamıştı. Son cezaların açıklanması ile 4 eski polis memuru da hapis cezasına çarptırılmış oldu.

    HAPİS CEZALARINI AYNI ANDA YATACAK
    Floyd'un boynuna diziyle dakikalarca baskı uygulayan ve ölümüne neden olan Derek Chauvin ise, eyalet mahkemesi tarafından çarptırıldığı 22,5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Chauvin, iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.

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