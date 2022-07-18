İngiltere'de Başbakanlık yarışı: Favori Sunak birinci, bir aday daha elendi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan adaylardan biri daha elendi.

FAVORİ SUNAK YİNE BİRİNCİ!

Yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtilerek, milletvekili Tom Tugenhadt'in 31 oy alarak seçim yarışından elendiği açıklandı.

Bir önceki turda da Suella Braverman 30 oy barajının altında kalarak 27 oyla liderlik yarışına veda etmişti.