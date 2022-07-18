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    • Dünya
    • 18.07.2022 22:49
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    • 18.07.2022 22:50
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    İngiltere'de Başbakanlık yarışı: Favori Sunak birinci, bir aday daha elendi

    İngiltere'de kabine ve parti üyelerinin peş peşe istifalarının ardından Başbakan Boris Johnson artan kamuoyu baskısıyla birlikte görevinden ayrıldı. Johnson'ın yerine seçilecek isim için Muhafazakar Parti'de seçim mücadelesi başladı. İkinci tur oylamanın ardından bir isim daha yarış dışı kalırken, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak favori pozisyonunu korudu.

    İHA
    İngiltere’de Başbakanlık yarışı: 1 aday elendi!

    İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan adaylardan biri daha elendi.

    FAVORİ SUNAK YİNE BİRİNCİ!
    Yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtilerek, milletvekili Tom Tugenhadt'in 31 oy alarak seçim yarışından elendiği açıklandı.

    Bir önceki turda da Suella Braverman 30 oy barajının altında kalarak 27 oyla liderlik yarışına veda etmişti.

    5 EYLÜL'DE BELİRLENECEK
    Adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak. Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi bekleniyor.Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

    Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

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    Haberler Dünya İngiltere'de Başbakanlık yarışı: Favori Sunak birinci, bir aday daha elendi
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