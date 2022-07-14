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    • Dünya
    • 14.07.2022 23:18
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    • 14.07.2022 23:18
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    Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında hayatını kaybetti. Eski eşinin vefatını sosyal medyadan duyuran Donald Trump, "O harika bir kadındı, ilham verici bir hayat sürdü. Çocuklarımız ve ben seninle gurur duyuyoruz. Huzur içinde yat" dedi.

    Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetti

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında öldü. Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi.

    Sosyal medya üzerinden eski eşi için bir taziye mesajı yayımladı. Kendi sosyal medya oluşumu Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, Ivana Trump'ın New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Trump açıklamasında, "Ivana'nın New York'taki evinde vefat ettiğini herkese bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğumuz Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" dedi.
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    Haberler Dünya Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
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