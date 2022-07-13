The Guardian yazdı: Bozcaada Avrupa'nın en büyülü ikinci adası

Son yıllarda sık sık dış basında dünyanın en iyi adaları arasında ilk sıralarda gösterilen Bozcaada, bu kez İngiliz gazetesi The Guardian'da, 'Avrupa'nın en büyülü 10 adası' arasında ikinci sırada yer aldı.
Tavsiye edilen 10 adanın tenha sahillerine, huzurlu ve bozulmamış yapısına dikkat çekildi. Türk ve Rum mirası açısından zengin bir ada olduğu aktarılan Bozcaada'nın yaz sezonunda daha çok İstanbullular tarafından tercih edildiği anlatıldı.
TROYA SAVAŞI'NA DA ATIF YAPTILAR
Bozcaada'nın Troya Savaşı'ndaki yerine de atıf yapılan haberde, cami ile Ortodoks kilisesinin bir arada uyum içerisinde olduğu vurgulandı.