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    • Dünya
    • 13.07.2022 13:47
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    • 13.07.2022 13:59
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    Rusya doğal gazı kıstı: Almanya kışın toplu ısınmaya karar verdi

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber ekonomik ambargo kararlarını aralıksız açıklayan Avrupa karşı hamlelerle köşeye sıkıştı. Ambargo kararlarının başını çeken ülkelerden Almanya, Rusya'nın doğal gazı rubleyle satma kararını redderek rest çeksede günün sonunda zararlı çıktı. Rusya'nın vanaları kısmasıyla soğuk bir kışa hazırlanmaya başlanan Almanya'da binlerce kişinin ısınacağı toplu alanlar inaşa edilmeye başlandı.

    Rusya gazı kıstı: Alman toplu ısınmaya geçti

    Rusya'nın doğal gazı ruble ile ödeme kararına karşı çıkan Almanya doğal gazı depolama kararı almıştı. Ancak Rusya'dan karşı hamle geldi. Almanya'ya doğalgaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattı bakım çalışmaları sebebiyle 10 günlüğüne kapatılması, Avrupa'da paniğe yol açtı.

    Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği, doğalgaz kıtlığı ve hızla artan ısıtma maliyetlerinin çok sayıda bu kış faturalarını ödeyememesine sebep olabileceği ve buna karşı halka açık 'ısınma alanları' kurulması gerekebileceğini duyurdu.

    'SICAK ODALAR' OLUŞTURMA PLANI
    Bild gazetesinin aktardığına göre Landsberg "Gelişmelerin ne kadar dramatik olacağını kimse tam olarak söyleyemez" ifadelerini kullanarak "Dondurucu soğuklarda insanların kalabileceği 'sıcak odalar' oluşturmayı düşünmek gerekiyor" dedi.

    ACİL DURUM SENARYOLARINA HAZIRLANIYORUZ
    Batı Almanya'da yer alan Ludwigshafen'in belediye başkanı Jutta Steinruck ise, gazeteye verdiği demeçte, Friedrich-Ebert-Halle arenasını dev bir ısınma salonuna dönüştürmek üzere olduklarını belirtti.

    Steinruck "Şu anda sonbahar ve kış için tüm acil durum senaryolarına hazırlanıyoruz" diyerek, tüm kentlerde benzer uygulamaların benimsenmesi çağrısında bulundu.

    AVRUPA'DA TOPLU ISINMA DÖNEMİ
    Rusya'dan doğalgaz tedarikinin tamamen durması ihtimali Avrupa'da sert tasarruf tedbirleri devreye girdi. Kışın soğuk geçtiği Almanya'da binlerce kişinin toplu halde ısınacağı özel alanlar hazırlıyor.

    EKONOMİLER ETKİLENECEK
    10 gün sonra Kuzey Akım 1 boru hattından gaz tedarikinin yeniden başlamaması Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyecek. Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda endüstride gaza tamamen bağımlı olan Almanya'da hızla ekonomik gerileme yaşanabileceği düşünülüyor.

        ÜRÜNLERDE KITLIK YAŞANABİLİR
        Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa'nın bunun için hazırlı olması gerektiğini söyledi. Almanya'nın doğalgaz depolama tesisleri şu anda yüzde 64 oranında dolu. Uzmanlar yaşanacak doğalgaz kesintisi sonrası ülkede gübre, ilaç, deterjan ve kozmetik ürünlerinde kıtlık yaşanabileceğini söylüyor.

        GAZ KESİNTİSİ İTALYA'YI DA VURDU
        Rusya'nın doğalgaz musluğunu tekrar açmama ihtimali Almanya'nın yanı sıra İtalya gibi başka ülkeleri de etkiliyor. İtalyan enerji şirketi Eni, Rusya'dan mevsim normallerinin altında gaz alabildiğini belirtmişti.

        RUSYA'NIN GAZINI KESTİĞİ ÜLKELER
        Moskova yönetimi şimdiye kadar Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya'ya yeni ödeme planına uymadıkları gerekçesiyle doğalgaz tedarikini kesti. Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ise doğalgazın bir kısmını Kuzey Akım 1 hattından, diğer kısmını ise Ukrayna'dan gelen bir boru hattından alabiliyor.

        TÜM ENERJİ SİSTEMİ KRİZDEN GEÇİYOR
        Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç şahit olmamıştı" dedi.

        Enerjiyle ilgili Sidney'de bir toplantıda konuşan Fatih Birol, petrol, doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğalgaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bu kışın Avrupa'da çok çok zor geçeceğini vurgulayan Fatih Birol "Bu dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olabilecek önemli bir endişe" dedi.

        Birol, 1970'lerde petrol krizinin enerji ve yakıt verimliliği anlamında önemli yeniliklere kapı açtığını da belirttiği konuşmasında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan sürecin hükûmetlerin yenilenebilir enerjiye geçiş hızları üzerinde benzer bir etki oluşturabileceğini" de aktardı.

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