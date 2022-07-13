Rusya doğal gazı kıstı: Almanya kışın toplu ısınmaya karar verdi

ÜRÜNLERDE KITLIK YAŞANABİLİR

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa'nın bunun için hazırlı olması gerektiğini söyledi. Almanya'nın doğalgaz depolama tesisleri şu anda yüzde 64 oranında dolu. Uzmanlar yaşanacak doğalgaz kesintisi sonrası ülkede gübre, ilaç, deterjan ve kozmetik ürünlerinde kıtlık yaşanabileceğini söylüyor.

GAZ KESİNTİSİ İTALYA'YI DA VURDU

Rusya'nın doğalgaz musluğunu tekrar açmama ihtimali Almanya'nın yanı sıra İtalya gibi başka ülkeleri de etkiliyor. İtalyan enerji şirketi Eni, Rusya'dan mevsim normallerinin altında gaz alabildiğini belirtmişti.

RUSYA'NIN GAZINI KESTİĞİ ÜLKELER

Moskova yönetimi şimdiye kadar Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya'ya yeni ödeme planına uymadıkları gerekçesiyle doğalgaz tedarikini kesti. Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ise doğalgazın bir kısmını Kuzey Akım 1 hattından, diğer kısmını ise Ukrayna'dan gelen bir boru hattından alabiliyor.

TÜM ENERJİ SİSTEMİ KRİZDEN GEÇİYOR

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç şahit olmamıştı" dedi.

Enerjiyle ilgili Sidney'de bir toplantıda konuşan Fatih Birol, petrol, doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğalgaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.