Rusya doğal gazı kıstı: Almanya kışın toplu ısınmaya karar verdi

Rusya'nın doğal gazı ruble ile ödeme kararına karşı çıkan Almanya doğal gazı depolama kararı almıştı. Ancak Rusya'dan karşı hamle geldi. Almanya'ya doğalgaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattı bakım çalışmaları sebebiyle 10 günlüğüne kapatılması, Avrupa'da paniğe yol açtı.
Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği, doğalgaz kıtlığı ve hızla artan ısıtma maliyetlerinin çok sayıda bu kış faturalarını ödeyememesine sebep olabileceği ve buna karşı halka açık 'ısınma alanları' kurulması gerekebileceğini duyurdu.
'SICAK ODALAR' OLUŞTURMA PLANI
Bild gazetesinin aktardığına göre Landsberg "Gelişmelerin ne kadar dramatik olacağını kimse tam olarak söyleyemez" ifadelerini kullanarak "Dondurucu soğuklarda insanların kalabileceği 'sıcak odalar' oluşturmayı düşünmek gerekiyor" dedi.
ACİL DURUM SENARYOLARINA HAZIRLANIYORUZ
Batı Almanya'da yer alan Ludwigshafen'in belediye başkanı Jutta Steinruck ise, gazeteye verdiği demeçte, Friedrich-Ebert-Halle arenasını dev bir ısınma salonuna dönüştürmek üzere olduklarını belirtti.
Steinruck "Şu anda sonbahar ve kış için tüm acil durum senaryolarına hazırlanıyoruz" diyerek, tüm kentlerde benzer uygulamaların benimsenmesi çağrısında bulundu.
AVRUPA'DA TOPLU ISINMA DÖNEMİ
Rusya'dan doğalgaz tedarikinin tamamen durması ihtimali Avrupa'da sert tasarruf tedbirleri devreye girdi. Kışın soğuk geçtiği Almanya'da binlerce kişinin toplu halde ısınacağı özel alanlar hazırlıyor.
EKONOMİLER ETKİLENECEK
10 gün sonra Kuzey Akım 1 boru hattından gaz tedarikinin yeniden başlamaması Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyecek. Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda endüstride gaza tamamen bağımlı olan Almanya'da hızla ekonomik gerileme yaşanabileceği düşünülüyor.