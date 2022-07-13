BM'den kan donduran terör raporu: YPG/PKK çocukları silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor!

Bu ihlallerin yüzde 55'inin devlet dışı aktörler, yüzde 25'inin ise devlet güçlerince işlendiği ifade edilen raporda, dünyadaki çatışma bölgelerinde 23 bin 982 çocuğun istismar edildiği vurgulandı.

Bunlardan 2 bin 515 çocuğun öldürüldüğü, 5 bin 555'inin sakat bırakıldığı ifade edilirken, 6 bin 310 çocuğun çatışmalarda silah altına alındığı, ve 3 bin 945 çocuğun ise insani yardıma erişiminin kısıtlandığı veya hapsedildiği ortaya çıktı.

Raporda, çocuk kayıplarının yüzde 25'inden fazlasının, el yapımı patlayıcı cihazlar, patlayıcı savaş kalıntıları ve mayınlardan kaynaklandığı kaydedildi.

SURİYE'DE YPG/PKK DETAYI

Raporda, Suriye, en çok çocuk istismarının yaşandığı ülkelerden biri olarak listelendi. Suriye'de faaliyet gösteren örgütlerin çoğunun çocukları silah altına aldığına dikkat çekilen raporda, ABD ve Batı ülkelerince desteklenen ve SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün, 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığına vurgu yapıldı.

Raporda, YPG/PKK'nın bir kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk istihdam ettiği belirtildi.

Yine terör örgütüne bağlı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği kaydedildi.

Örgütün çocukları silahlı kadrosuna katması uzun yıllardır başta BM olmak üzere uluslararası platformlarca gündeme getiriliyor.

BM raporundaki sayının ise tahminlerin çok altında olduğu düşünülüyor.