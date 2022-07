BBC'den Afganistan'da infaz bombası: "İngiliz ordusu silahsız ve gözaltındaki kişileri öldürdü"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Panorama'ya, iki SAS operasyonunun, İngiliz kuvvetlerinin Afganistan'daki davranışlarına ilişkin iddialarla ilgili kapsamlı ve bağımsız soruşturmayı nasıl yürüttüğünü açık şekilde vurgulayan ayrıntılı ve kapsamlı bir açıklama sunduk. Her iki soruşturma da kovuşturma için yeterli kanıt bulamadı. Aksini ima etmek sorumsuzluktur, yanlıştır ve cesur silahlı kuvvetler personelimizi hem sahada hem de itibar olarak riske atmaktadır. Bakanlık, elbette her türlü yeni delili değerlendirmeye açık, bu konuda hiçbir engel olmayacak. İddiaları her zaman tam olarak soruşturacağız, ancak bağımsız polisimiz ve savcılarımız önlerindeki delillere göre hareket edebilir."

Savunma Bakanlığından bir sözcü de İngiliz kuvvetlerinin Afganistan'da "cesaret ve profesyonellikle hizmet ettiğini" belirtti.