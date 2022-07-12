BBC'den Afganistan'da infaz bombası: "İngiliz ordusu silahsız ve gözaltındaki kişileri öldürdü"

BBC'nin soruşturması, dahili e-postaların, "özel kuvvetlerin en üst düzey görevlilerinin, olası yasadışı cinayetlerle ilgili endişelerin olduğunun farkında olduğunu ancak yasal zorunluluğa rağmen bu şüpheleri askeri polise bildirmediklerini gösterdiğini" öne sürdü.

Soruşturmada, bir birliğin 6 aylık bir görevde silahsız ve gözaltındaki 54 kişiyi yasa dışı şekilde öldürmüş olabileceği iddia edildi.

Öte yandan, eski İngiltere Genelkurmay Başkanlarından ve SAS'ın da eski başkanı Mark Carleton-Smith'in "iddia edilen yasa dışı cinayetler hakkında bilgilendirildiği ancak Kraliyet Askeri Polisi (RMP), SAS filosuna yönelik cinayet soruşturması başlattıktan sonra bile kanıtları RMP'ye aktarmadığı öne sürüldü.