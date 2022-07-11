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    • Dünya
    • 11.07.2022 21:46
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    • 11.07.2022 21:48
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    Arjantin'de feci kaza! Tiyatro sırası bekleyenlerin arasına araba daldı

    Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına araba daldı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Arabanın tiyatro sırası bekleyenlere çarpması kameralara yansıdı.

    Feci kaza kamerada!

    Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı.

    Kazada 3'ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    KAZA ANI KAMERADA
    Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

    Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

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    Haberler Dünya Arjantin'de feci kaza! Tiyatro sırası bekleyenlerin arasına araba daldı
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