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    • Dünya
    • 11.07.2022 00:47
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    • 11.07.2022 01:06
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    Meksika'da gece yarısı ev partisine saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti

    Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde bir ev partisi düzenlendi. Partinin ilerleyen saatlerinde kimlikleri belirlenemeyen birkaç kişi saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırının ardından 7 kişi öldürüldü.

    Meksika’da katliam! 7 ölü

    Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde bir ev partisinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    7 ÖLÜ 7 YARALI
    Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    MOTORLA GELİP SALDIRDILAR
    Görgü tanıkları, saldırıyı gerçekleştirenlerin motosikletle olay yerine geldiklerini ve hiçbir uyarı yapmadan partide bulunanlara rastgele ateş açtıklarını ifade etti.

    Olayda hayatını kaybedenlerin arasında 17 yaşında bir genç bulunurken, vücuduna 5 mermi isabet ederek ağır yaralanan 14 yaşındaki bir çocuğun ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

    Olay sonrası motosikletlerine binerek kaçan saldırganlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının organize suç örgütleri tarafından düzenlendiği düşünülüyor.

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