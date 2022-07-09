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    • Dünya
    • 09.07.2022 16:24
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    • 09.07.2022 16:24
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    Zelenskiy’den Türkçe mesaj: Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kurban Bayramı'nı kutlayan bir video mesaj yayınladı. Kırım Tatarları'na seslenen Zelenskiy, mesajını Türkçe "Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun” sözleriyle tamamladı.

    İHA
    Zelenskiy’den Türkçe ’Kurban Bayramı’ mesajı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı'nı Türkçe kutladı.

    İYİ ŞEYLERE YÖNLENDİREN ÖZEL BİR BAYRAM
    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy'in sözleri şu şekilde:
    Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna'daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum.

    'KIRIM TATARLARI'NA SESLENDİ
    Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım'da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

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    Bu bayram yetime kurban
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