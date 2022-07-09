SON DAKİKA: İslam düşmanı Geert Wilders'tan alçak bir paylaşım daha! Kurban Bayramı'nı hedef aldı

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM

Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullandı.