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    • Dünya
    • 09.07.2022 17:57
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    • 09.07.2022 18:16
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    SON DAKİKA: İslam düşmanı Geert Wilders'tan alçak bir paylaşım daha! Kurban Bayramı'nı hedef aldı

    Son dakika haberleri... Geçtiğimiz Nisan ayında İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik sözleri nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

    İslam düşmanı Wilders Kurban Bayramı’nı hedef aldı

    İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözleri nedeniyle nisan ayında Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, büyük bir skandala daha imza attı.

    KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM
    Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullandı.

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
    Wilders'ın skandal paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda Wilders'a ateş püskürdü. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda "Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders Müslümanlara karşı nefret kustu", "İslam düşmanı Wilders'tan yeni skandal" gibi ifadeler yer aldı.

        SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR
        İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.

        15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ
        Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.

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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Dünya SON DAKİKA: İslam düşmanı Geert Wilders'tan alçak bir paylaşım daha! Kurban Bayramı'nı hedef aldı
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