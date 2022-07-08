Türkiye'ye verilecek F-16'lar Yunanistan'ın ayarını bozdu! Yunan basınında çelişkili ifadeler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ipler son zamanlarda daha da gerilmiş durumda. Gittiği her uluslararası toplantıda Türkiye'yi şikayet etmekten çekinmeyen Yunanistan'dan ise ilginç bir hamle geldi.
Yunan basını ve Yunan yetkililer son birkaç gündür Türkiye ile 'dostluk' vurgusu yapmaya başladı. Bu geri adımın ardından ise Yunan basını karıştı.
Şimdi kadar ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışlarına tepki gösteren ve ABD'nin bu duruma yeşil ışık yakmadığını iddia eden Yunan basınında çelişkili ifadeler var.
Yunan gazetesi Ta Nea, ABD'nin Türk F-16'lara satışlarını kolaylaştırmaya istekli göründüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden bahseden gazete, Ege'deki istikrar ihtiyacına da atıfta bulundu.
Ta Nea aynı zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile mutabakatı ile Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ilişkilerinin güçlendiğine de dikkat çekti.