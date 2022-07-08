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    • Dünya
    • 08.07.2022 14:15
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    • 08.07.2022 14:30
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    Türkiye'ye verilecek F-16'lar Yunanistan'ın ayarını bozdu! Yunan basınında çelişkili ifadeler

    Son dakika haberleri... Son zamanlarda Doğu Akdeniz’deki tahriklerinde dozu artıran Yunanistan ABD’nin Türkiye’ye F-16 vermesini hazmedemiyor. F-16'larla ilgili farklı yorumlara yer veren Yunan basını, yaşanan çelişkiyi gözler önüne serdi.

    Türkiye’ye verilecek F-16’lar Yunanistan’ın ayarını bozdu!

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki ipler son zamanlarda daha da gerilmiş durumda. Gittiği her uluslararası toplantıda Türkiye'yi şikayet etmekten çekinmeyen Yunanistan'dan ise ilginç bir hamle geldi.

    Yunan basını ve Yunan yetkililer son birkaç gündür Türkiye ile 'dostluk' vurgusu yapmaya başladı. Bu geri adımın ardından ise Yunan basını karıştı.

    Şimdi kadar ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışlarına tepki gösteren ve ABD'nin bu duruma yeşil ışık yakmadığını iddia eden Yunan basınında çelişkili ifadeler var.

    Yunan gazetesi Ta Nea, ABD'nin Türk F-16'lara satışlarını kolaylaştırmaya istekli göründüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden bahseden gazete, Ege'deki istikrar ihtiyacına da atıfta bulundu.

    Ta Nea aynı zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile mutabakatı ile Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ilişkilerinin güçlendiğine de dikkat çekti.

        Bir diğer Yunan gazetesi Kathimerini ise bunun aksi yönde ifadelerde bulundu. Gazete, Türkiye'nin sözde Ege ve Doğu Akdeniz'deki 'suçlu' hareketlerine dikkat çekerek ABD'nin F-16 satışlarına yönelik yaptığı 'frenin' aynı zamana denk geldiğini vurguladı.

        Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı bir konuşmayı değerlendiren Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin F-16'lar için Yunanistan'a 'saldırdığını' iddia etmişti.

        Öte yandan Yunanistan'ın F-16 satışını engellemeye çalışması boşa çıkıyor. Nitekim ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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            Haberler Dünya Türkiye'ye verilecek F-16'lar Yunanistan'ın ayarını bozdu! Yunan basınında çelişkili ifadeler
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