Türkiye'ye verilecek F-16'lar Yunanistan'ın ayarını bozdu! Yunan basınında çelişkili ifadeler

Yunan basını ve Yunan yetkililer son birkaç gündür Türkiye ile 'dostluk' vurgusu yapmaya başladı. Bu geri adımın ardından ise Yunan basını karıştı.

Şimdi kadar ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışlarına tepki gösteren ve ABD'nin bu duruma yeşil ışık yakmadığını iddia eden Yunan basınında çelişkili ifadeler var.