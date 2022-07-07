İngiltere İskoçya'nın 2. bağımsızlık referandumu talebini reddetti

Johnson, "Ortak önceliklerimiz, küresel yaşam maliyeti sorununa etkin bir şekilde yanıt vermek, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve kamu hizmetlerimizi Covid-19 pandemisinin büyük etkilerinden kurtulurken desteklemek ve Ukrayna'daki saldırganlığı nedeniyle Rusya'ya verilen uluslararası yanıttaki öncü rolümüzü oynamak olmaktır." dedi.

"YAPTIĞI SON EYLEMLERDEN BİRİ"

Sturgeon ise, Johnson'ın kendisine gönderdiği mektubu, Johnson'a yönelik istifa çağrılarına atıfta bulunarak, bunun Johnson'ın "Başbakan olarak yaptığı son eylemlerinden biri" olduğu şeklinde yorumladı.

Sturgeon, "Açık olmak gerekirse, İskoçya bağımsızlığı seçme fırsatına sahip olacak. Umarım bu 19 Ekim 2023'te yapılacak bir referandumla veya genel seçim yoluyla olacak. İskoç demokrasisi herhangi bir Başbakanın tutsağı olmayacak" şeklinde yanıtladı.

2014'TE BAĞIMSIZLIĞI REDDETMİŞLERDİ

Birleşik Krallık'a bağlı 5.5 milyon nüfuslu İskoçya'da 2014 yılında bağımsızlık referandumu yapılmış ancak yüzde 55 ile bağımsızlık reddedilmişti.