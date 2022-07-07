İngiltere İskoçya'nın 2. bağımsızlık referandumu talebini reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsız bir ülke olmasını sağlayacak ikinci bir Bağımsızlık Referandumu talebini reddetti.
MEKTUBA OLUMSUZ DÖNÜŞ YAPTI
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından İskoçya'da ikinci bir referandum hazırlığı başlamış ve Sturgeon, 19 Ekim 2023'te ülkenin bağımsızlığı için ikinci bir referandum yapılmasına resmi onay için Johnson'a mektup yazmıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sturgeon'un İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsız bir ülke olmasını sağlayacak ikinci bir Bağımsızlık Referandumu talebini reddetti.
2014 YILINDA NET ŞEKİLDE YANITLANDI
Johnson mektubunda, "Bir başka bağımsızlık referandumu yapmak için Birleşik Krallık Parlamentosu'ndan İskoç Parlamentosu'na yetki devri verilmesi için ortaya koyduğunuz argümanları dikkatle inceledim. Ülkemiz yurtiçinde ve yurtdışında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu için, 2014 yılında İskoçya halkı tarafından net bir şekilde yanıtlanan bir soruya geri dönme zamanının geldiği konusunda hemfikir değilim" dedi.
Johnson, "Ortak önceliklerimiz, küresel yaşam maliyeti sorununa etkin bir şekilde yanıt vermek, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve kamu hizmetlerimizi Covid-19 pandemisinin büyük etkilerinden kurtulurken desteklemek ve Ukrayna'daki saldırganlığı nedeniyle Rusya'ya verilen uluslararası yanıttaki öncü rolümüzü oynamak olmaktır." dedi.
"YAPTIĞI SON EYLEMLERDEN BİRİ"
Sturgeon ise, Johnson'ın kendisine gönderdiği mektubu, Johnson'a yönelik istifa çağrılarına atıfta bulunarak, bunun Johnson'ın "Başbakan olarak yaptığı son eylemlerinden biri" olduğu şeklinde yorumladı.
Sturgeon, "Açık olmak gerekirse, İskoçya bağımsızlığı seçme fırsatına sahip olacak. Umarım bu 19 Ekim 2023'te yapılacak bir referandumla veya genel seçim yoluyla olacak. İskoç demokrasisi herhangi bir Başbakanın tutsağı olmayacak" şeklinde yanıtladı.
2014'TE BAĞIMSIZLIĞI REDDETMİŞLERDİ
Birleşik Krallık'a bağlı 5.5 milyon nüfuslu İskoçya'da 2014 yılında bağımsızlık referandumu yapılmış ancak yüzde 55 ile bağımsızlık reddedilmişti.