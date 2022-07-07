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    • Dünya
    • 07.07.2022 08:59
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    • 07.07.2022 09:22
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    Almanya'da 'büyük çöküş' manşetlerde: Bu kadar kötüsü 2. Dünya Savaşı'ndaydı

    Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi nedeniyle Avrupa'da ülkelerin ekonomisi sarsılmaya devam ediyor. Almanya'da enflasyon, enerji fiyatları, doğalgaz sıkıntısı ve euronun değer kaybı, paniğe neden oldu. Yaşananları manşetlerine taşıyan Alman basını, 'Büyük çöküş' başlığıyla okuyucularıyla paylaştıkları haberlerde, 'ekonomik sarsıntının' 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana meydana gelen en derin kriz olduğunu vurguladı.

    Almanya’da ’büyük çöküş’ manşetlerde:

    Almanya'nın güçlü ekonomisi, pandemi ve ardından gelen savaşın etkisi ile zor günler yaşamaya başladı. Doğal gaz kriziyle sıcak su ile ısınmada kısıtlamaya giden Almanya'da kiracılar evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    DIŞ TİCARET AÇIĞI 1 MİLYAR DOLARA DAYANDI
    Yüksek enflasyon, enerji fiyatlarının tavan yapması, doğalgaz sorunu, dış ticaret açığının 1 milyar euroya dayanması ve vatandaşların alım gücünün düşmesi, ülkede panik havasına neden oldu. Ülkenin ekonomik durumu, Alman medyasının manşetlerine taşındı.

    SICAK SU İLE ISINMADA KISITLAMAYA GİDİLDİ
    Ülkenin en yüksek tirajlı Bild gazetesi, Berliner Zeitung (BZ), Handelsblatt gibi gazeteler manşetlerini yaşanan krizlere ayırdı. Bild, enerji ve doğalgaz sıkıntısına dikkat çekti ve şimdiden sıcak su ile ısınmada kısıtlamaya gidilen binaları haberine taşıdı.

    Haberde, Saksonya Eyaleti'nde 14 bin kiracı için hangi saatler arasında sıcak su ve kalorifer açılacağının planlandığı aktarıldı.

    ON BİNLERCE KİRACI ZOR DURUMA DÜŞTÜ
    BZ gazetesi, kiracıların yan giderler için ödediği ücretin geçen yıla kıyasla yüzde 100 arttığına işaret etti ve söz konusu artışın onbinlerce kiracıyı çok zor duruma düşüreceğine dikkat çekti.

        Kentte mevcut olan konut sıkıntısı nedeniyle kiracıların bu artışı ödemek zorunda kalacağı ve ekonomik olarak sarsılacaklarına işaret edildi. Tasarruf için eyalet hükümetinin toplanacağı aktarıldı.

        MAAŞ ARTIŞI NEREDEYSE GÜNDEME GELMEDİ
        Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetesi Handelsblatt ise, ekonomistlerin mevcut gelişmelerden endişe duyduğunu yazdı.

        Yüksek enflasyon nedeniyle şirketlerin önümüzdeki yıl çalışanları için ayırdığı bütçeyi yükseltmek mecburiyetinde kalacağına işaret eden Handelsblatt, mevcut ekonomik sıkıntı nedeniyle toplu iş sözleşmelerinde maaş artışı konusunun neredeyse gündeme gelmediğini yazdı.

        DEVASA BİR GAZ KRİZİYLE KARŞI KARŞIY KALDI
        Kışta devasa bir gaz kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda uzmanlar arasında endişe oluştu. Buna hükümetin doğal gaza çare bulamaması yol açtı.

        Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in ülkeye gemilerle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) getirme planının talep yoğunluğu nedeniyle nakliye gemisi bulunamamasıyla aksadığı belirtildi.

        KİRACILARI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
        Öte yandan hükümetin büyük ortağı SPD'nin artan yan giderlerini karşılayamayacağı için oturduğu daireden atılabilecek olan kiracıları korumak için yeni bir çalışma içine girdiği aktarıldı.
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