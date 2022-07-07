Almanya'da 'büyük çöküş' manşetlerde: Bu kadar kötüsü 2. Dünya Savaşı'ndaydı

Almanya'nın güçlü ekonomisi, pandemi ve ardından gelen savaşın etkisi ile zor günler yaşamaya başladı. Doğal gaz kriziyle sıcak su ile ısınmada kısıtlamaya giden Almanya'da kiracılar evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
DIŞ TİCARET AÇIĞI 1 MİLYAR DOLARA DAYANDI
Yüksek enflasyon, enerji fiyatlarının tavan yapması, doğalgaz sorunu, dış ticaret açığının 1 milyar euroya dayanması ve vatandaşların alım gücünün düşmesi, ülkede panik havasına neden oldu. Ülkenin ekonomik durumu, Alman medyasının manşetlerine taşındı.
SICAK SU İLE ISINMADA KISITLAMAYA GİDİLDİ
Ülkenin en yüksek tirajlı Bild gazetesi, Berliner Zeitung (BZ), Handelsblatt gibi gazeteler manşetlerini yaşanan krizlere ayırdı. Bild, enerji ve doğalgaz sıkıntısına dikkat çekti ve şimdiden sıcak su ile ısınmada kısıtlamaya gidilen binaları haberine taşıdı.
Haberde, Saksonya Eyaleti'nde 14 bin kiracı için hangi saatler arasında sıcak su ve kalorifer açılacağının planlandığı aktarıldı.
ON BİNLERCE KİRACI ZOR DURUMA DÜŞTÜ
BZ gazetesi, kiracıların yan giderler için ödediği ücretin geçen yıla kıyasla yüzde 100 arttığına işaret etti ve söz konusu artışın onbinlerce kiracıyı çok zor duruma düşüreceğine dikkat çekti.