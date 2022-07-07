Almanya'da 'büyük çöküş' manşetlerde: Bu kadar kötüsü 2. Dünya Savaşı'ndaydı

Haberde, Saksonya Eyaleti'nde 14 bin kiracı için hangi saatler arasında sıcak su ve kalorifer açılacağının planlandığı aktarıldı.

ON BİNLERCE KİRACI ZOR DURUMA DÜŞTÜ

BZ gazetesi, kiracıların yan giderler için ödediği ücretin geçen yıla kıyasla yüzde 100 arttığına işaret etti ve söz konusu artışın onbinlerce kiracıyı çok zor duruma düşüreceğine dikkat çekti.