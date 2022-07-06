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    • Dünya
    • 06.07.2022 09:47
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    • 06.07.2022 09:47
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    OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo hayatını kaybetti

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun hayatını kaybettiği açıklandı. 2016'da göreve başlayan Muhammed Sanusi Barkindo'nun görevi 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.

    Petrolün başındaki adam öldü

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo hayatını kaybetti.

    Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barkindo'nun dün saat 23.00'te yaşamını yitirdiğini belirterek, "Ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve tüm enerji sektörü için çok büyük bir kayıp. Cenaze töreniyle ilgili detaylar kısa süre içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.

    DÜN NİJERYA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Nijerya doğumlu Barkindo, 63 yaşında vefat etti. Barkindo, dün son olarak Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edilmişti.

    31 TEMMUZ'DA GÖREVİ SONA ERECEKTİ
    OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo'nun görevi 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.

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    Haberler Dünya OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo hayatını kaybetti
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