Saldırı hazırlığındaydılar! Kerkük'te 17 DEAŞ mensubu yakalandı





SALDIRILAR SÜRÜYOR

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki varlığı ve saldırıları sürüyor.