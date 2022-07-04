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    • Dünya
    • 04.07.2022 17:49
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    • 04.07.2022 17:59
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    Miçotakis, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu

    Türkiye'nin Ege bölgesindeki güzelliklerinin tanıtıldığı video, Atina'nın gündemine oturdu. Tanıtımda, Türk Ege'si ve mutluluk sahili anlamlarına gelen "TurkAegean" ve "coast of happiness" ifadeleri kullanıldı. Başbakan Miçotakis, her türlü yasal imkana başvuracaklarını ifade etti.

    Miçotakis, turizm kampanyasından rahatsız oldu

    Yaz sezonunda yabancı turistlerin gözde destinasyonu olan Türkiye, Ege sahillerinin güzelliklerine ilişkin tanıtım videosu hazırladı.

    Tanıtımda, Türk Ege'si ve mutluluk sahili anlamlarına gelen "TurkAegean" ve "coast of happiness" ifadeleri kullanıldı. Görüntülerdeki "TurkAegean" başlığı, Ege'de hakimiyet iddiasındaki Atina yönetimini rahatsız etti.

    Guardian'ın haberine göre, Türkiye, geçtiğimiz aralık ayında, Avrupa Birliği'nin (AB) Fikri Mülkiyet Ofisi'ne "TurkAegean" teriminin ticari markası için başvuruda bulundu ve marka tescil edildi.

    MİÇO AĞLA

    Başvurunun onaylanması Yunan siyasetçilerin tepkisini çekerken, Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Bazı insanlar, işlerini düzgün yapmıyor." dedi. Miçotakis, "Bu gelişmeyle başa çıkmak için her türlü yasal imkanı kullanacağız." diye konuştu.

        Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Financial Times'a yaptığı, "Türk Ege'si, Türkiye'nin sunduğu en seçkin bölgelerden biri. Berrak mavi sularla çevrili kıyıları, MÖ 2'nci yüzyıla kadar uzanan sayısız tarihi yeri ve parıldayan güneşi içinize çekmek için pastoral plajları ile iftihar ediyor." açıklaması hatırlatıldı.

        YUNAN VEKİL: EGE'DEKİ HAKLARIMIZI SORGULUYORLAR

        Yunanistan Parlamentosu'nda Syriza milletvekili George Katrougalos, tanıtım görüntülerinin "masum" olmadığını savunarak, "Ege'de Yunan adaları üzerindeki egemenliğimizi ve münhasır ekonomik bölgelerdeki haklarımızı sorgulamak için kullanılan bir argüman." şeklinde bir ifade kullandı.
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        Miçotakis, turizm kampanyasından rahatsız oldu
        Haberler Dünya Miçotakis, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu
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