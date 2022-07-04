Miçotakis, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu

Yaz sezonunda yabancı turistlerin gözde destinasyonu olan Türkiye, Ege sahillerinin güzelliklerine ilişkin tanıtım videosu hazırladı.
Tanıtımda, Türk Ege'si ve mutluluk sahili anlamlarına gelen "TurkAegean" ve "coast of happiness" ifadeleri kullanıldı. Görüntülerdeki "TurkAegean" başlığı, Ege'de hakimiyet iddiasındaki Atina yönetimini rahatsız etti.
Guardian'ın haberine göre, Türkiye, geçtiğimiz aralık ayında, Avrupa Birliği'nin (AB) Fikri Mülkiyet Ofisi'ne "TurkAegean" teriminin ticari markası için başvuruda bulundu ve marka tescil edildi.
MİÇO AĞLA
Başvurunun onaylanması Yunan siyasetçilerin tepkisini çekerken, Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Bazı insanlar, işlerini düzgün yapmıyor." dedi. Miçotakis, "Bu gelişmeyle başa çıkmak için her türlü yasal imkanı kullanacağız." diye konuştu.