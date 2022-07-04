Miçotakis, TurkAegean adlı turizm kampanyasından rahatsız oldu

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Financial Times'a yaptığı, "Türk Ege'si, Türkiye'nin sunduğu en seçkin bölgelerden biri. Berrak mavi sularla çevrili kıyıları, MÖ 2'nci yüzyıla kadar uzanan sayısız tarihi yeri ve parıldayan güneşi içinize çekmek için pastoral plajları ile iftihar ediyor." açıklaması hatırlatıldı.