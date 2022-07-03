Yunanistan'ın sinsi planı sızdı! Ege Adaları'nda tehlikeli oyun!

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Silahsız statüdeki adaları silahlandıran her fırsatta Batı'ya Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'ın gizli planı deşifre oldu. Yunan basını, Atina hükümetinin Ege'deki adalara ve kritik diğer noktalara anti-drone sistemleri yerleştirdiğini yazdı.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan hükümeti Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı İsrail yapımı drone-savar sistemleri gizlilik içinde adalara yerleştirmeye başladı.
Gazetenin iddiaalarına göre savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin amacı, bölge semalarında uçan insansız hava araçlarını engelleyerek görevlerini yapamaz hale getirmek.