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    • Dünya
    • 27.06.2022 23:11
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    • 27.06.2022 23:13
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    Her şey bir dikkatsizlikle oldu! Ürdün'de meydana gelen patlamada zehirli gaz 10 kişiyi öldürdü

    Ürdün'ün Akabe Limanı'nda akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ortaya çıkan zehirli gaz 10 kişiyi öldürürken olayın ardından onlarca kişi de ağır yaralandı.

    Ürdün’deki patlamada 10 kişi öldü

    Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yayımladığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankın devrilmesi sonucu patlama yaşandığını aktardı.

    ZEHİRLİ GAZ 10 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
    Sertavi patlama sonucu oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetti.

    Açıklamada, Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedildi. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı.

        Ürdün medyasında ise Akabe'de sirenlerin çaldığı ve kentte hoparlörlerden vatandaşların dışarı çıkmaması, evlerinin pencere ve kapılarını kapatmaları yönünde uyarıda bulunulduğu aktarıldı.

        VATANDAŞLARA UYARI ÜSTÜNE UYARI
        Yerel medyada yer alan haberlerde ayrıca, Başbakan Bişr el-Hasavne'nin İçişleri ve Sağlık Bakanlarıyla birlikte gelişmeleri ve kurtarma faaliyetlerini sahada takip etmek için Akabe'ye ulaştığı duyuruldu.

        Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yer alan habere göre, Ürdün Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul, Başbakan Hasavne'nin Akabe Limanı'nda yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı başkanlığında bir soruşturma ekibi oluşturulması talimatı verdiğini söyledi.

        Akabe'de yaşayan vatandaşların olay yerine yaklaşmamaları uyarısında bulunan Şebul, bölgeye hasta yatakları ve tıbbi malzeme takviyesi gönderildiğini ifade etti.

            TAHLİYE İÇİN ASKERİYE DE DEVREDE
            Petra'da yer alan diğer bir haberde ise, olayın yaşandığı bölgenin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatıldığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçların çok sayıda yaralıyı kurtardığı ve diğer kurtarma ekiplerine yardım ettiği bilgisi paylaşıldı.

            Yaralıların tahliyesi için bölgeye 4 askeri uçağın sevk edildiği kaydedilen haberde, Zerka kentindeki sahra hastanesinin yaralılara müdahale için hazır hale getirildiği duyuruldu.

            Haberde ayrıca, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Ulusal Kriz Merkezi'nden gelişmeleri takip ettiği ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğu aktarıldı.

            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI
            Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Akabe Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

            Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gün içinde Akabe Limanı'ndaki kaza sonucu yaşanan patlamada, hayatını kaybedenler olduğu ve çok sayıda yaralı bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

            Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı
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