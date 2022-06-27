Her şey bir dikkatsizlikle oldu! Ürdün'de meydana gelen patlamada zehirli gaz 10 kişiyi öldürdü

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yayımladığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankın devrilmesi sonucu patlama yaşandığını aktardı.
ZEHİRLİ GAZ 10 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Sertavi patlama sonucu oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetti.
Açıklamada, Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedildi. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı.