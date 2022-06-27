Her şey bir dikkatsizlikle oldu! Ürdün'de meydana gelen patlamada zehirli gaz 10 kişiyi öldürdü

TAHLİYE İÇİN ASKERİYE DE DEVREDE

Petra'da yer alan diğer bir haberde ise, olayın yaşandığı bölgenin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatıldığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçların çok sayıda yaralıyı kurtardığı ve diğer kurtarma ekiplerine yardım ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların tahliyesi için bölgeye 4 askeri uçağın sevk edildiği kaydedilen haberde, Zerka kentindeki sahra hastanesinin yaralılara müdahale için hazır hale getirildiği duyuruldu.