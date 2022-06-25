Kanada Yukon'da altın madeninde tamamı bozulmamış halde 30 yıllık yünlü bebek mamut bulundu

Yukon'un Tr'ondek Hwech'in First Nation Yerli bölgesindeki altın arama alanlarında çalışan madenciler, Kuzey Amerika'da bugüne kadar bulunan "en eksiksiz" yünlü mamut fosilini ortaya çıkardı.
Yukon Turizm ve Kültür Bakanı Ranj Pillai, yaptığı açıklamada, "Yukon, her zaman Buzul Çağı ve Beringya araştırmaları için uluslararası üne sahip bir yer olmuştur. Yünlü mamutun bu önemli keşfinden heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Yukon Hükümeti ve Tr'ondek Hwech'in First Nation Yerli topluluğundan yapılan ortak açıklamada, Tr'ondek Hwech'in geleneksel Yerli bölgesinde bulunan yünlü mamut yavrusuna Yerli Han dilinde "büyük bebek hayvan" anlamına gelen "Nun cho ga" adı verildiği bildirildi.