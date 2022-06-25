Kanada Yukon'da altın madeninde tamamı bozulmamış halde 30 yıllık yünlü bebek mamut bulundu

Calgary Üniversitesi paleontologlarından Grant Zazula, "Gerçek bir yünlü mamutla yüz yüze gelmek hayatımın en uzun hayallerinden biriydi. Bu rüya bugün gerçek oldu. Nun cho ga çok güzel ve dünyada şimdiye kadar keşfedilmiş en eksiksiz buz devri hayvanlarından biri." diye konuştu.