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    • Dünya
    • 24.06.2022 01:53
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    • 24.06.2022 01:53
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    Bangladeş'te sel felaketi! Ölü sayısı artıyor: İnsani kriz baş gösterdi

    Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş gösterdi. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu mensupları da katıldı.

    Bangladeş’te sel felaketi! Ölü sayısı artıyor

    Bangladeş'te resmi verilere göre, sellerde kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 46, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 18, kuzey Rangpur bölgesinde 4 kişi öldü.

    Söz konusu bölgelerde son 3 günde devam eden seller nedeniyle 4 binden fazla kişi su kaynaklı hastalıklara yakalandı.

    İNSANİ KRİZ BAŞ GÖSTERDİ...
    Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş gösterdi. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu mensupları da katıldı.

    Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.

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