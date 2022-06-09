Kuruluş Osman sınır tanımıyor! Nicolas Maduro duyurdu: Yakında Venezuela televizyonunda yayında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Nicolas Maduro, Twitter hesabından Kuruluş Osman dizisinin yapımcı ve oyuncularıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
"EŞİM VE BEN TÜRK DİZİLERİNİ ÇOK SEVİYORUZ"
Maduro, eşi Cilia Flores ile Türk dizilerini çok sevdiklerini dile getirerek, "Diriliş Ertuğrul", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerini izlediklerini aktardı.
KURULUŞ OSMAN VENEZUELA TELEVİZYONUNDA YAYINLANACAK
Türk dizilerinden övgüyle bahseden Maduro, bugünlerde "Kuruluş Osman" dizisini izlediklerini ifade etti.
"Kuruluş Osman" dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile de görüştüğünü belirten Maduro, "Dizi, çok heyecan verici. Çok yakında Venezuela televizyonunda dizinin ilk gösterimini yapacağız." dedi.