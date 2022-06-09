Kuruluş Osman sınır tanımıyor! Nicolas Maduro duyurdu: Yakında Venezuela televizyonunda yayında





"EŞİM VE BEN TÜRK DİZİLERİNİ ÇOK SEVİYORUZ"

Maduro, eşi Cilia Flores ile Türk dizilerini çok sevdiklerini dile getirerek, "Diriliş Ertuğrul", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerini izlediklerini aktardı.