Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.06.2022 14:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2022 14:45
    ABONE OL

    Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan AB ve NATO'ya sert çıkış: Korkuyorlar

    Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi.

    AB ve NATO’yu kızdıracak çıkış: Korkuyorlar

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un uçağının, bazı Avrupa ülkelerince engellenmesinin "düşmanca bir eylem" olduğunu söyledi.

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edilmesini değerlendirdi.

    Söz konusu ülkelerin attığı adıma tepki gösteren Peskov, "Ülkemize, ülkemizin üst düzey temsilcilerine yönelik bu tür düşmanca eylemler elbette bazı sorunlara yol açabilir, bu temasların takvimini ileri bir zamana kaydırabilir." dedi.

    Dmitriy Peskov, bu eylemlerin, Rusya ile diğer ülkeler arasındaki temasları etkilemeyeceğine işaret ederek, "Bu düşmanca eylemlerin, ülkemizin bu ülkelerle özellikle de Sırbistan gibi dost ülkelerle temaslarının devam etmesini engelleyemeyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gözler Kabine toplantısında!
    Haberler Dünya Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan AB ve NATO'ya sert çıkış: Korkuyorlar
        SON DAKİKA