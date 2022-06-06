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    • Dünya
    • 06.06.2022 13:07
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    • 06.06.2022 13:17
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    Putin'den 'enflasyon' çıkışı: Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası ABD ve Batı'nın yaptırım bombardımanına uğrayan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Enflasyon nedeniyle Batılı ülkeleri suçlayan Putin, “Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı.” dedi.

    Putin’den ’enflasyon’ çıkışı: Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'enflasyon' çıkışı geldi.

    Putin, 15 Haziran'da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle kaleme aldığı yazı, Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.

    SPIEF'in bu yıl 25'inci defa düzenleneceğini hatırlatan Putin, forumun, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşeceğini kaydetti.

    ENFLASYONUN SEBEBİ BATILI ÜLKELERİN HATALARI
    Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomiye zarar verdiğini vurgulayarak, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı." ifadesini kullandı.

    Yaşanan zorlukların yeni fırsatlar da yarattığını belirten Putin, "Bu nedenle forumun sloganı 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' oldukça yerindedir. 2020'li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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    Putin’den ’enflasyon’ çıkışı: Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı
    Haberler Dünya Putin'den 'enflasyon' çıkışı: Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı
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