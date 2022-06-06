Putin’den ’enflasyon’ çıkışı: Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'enflasyon' çıkışı geldi.

Putin, 15 Haziran'da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle kaleme aldığı yazı, Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.

SPIEF'in bu yıl 25'inci defa düzenleneceğini hatırlatan Putin, forumun, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşeceğini kaydetti.