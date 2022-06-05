68. Bilderberg toplantısı Washıngton Dc’de gerçekleştirildi

İş, siyaset, büyük teknoloji, medya ve akademiyi temsil eden küresel seçkinler, Bilderberg Grubu'nun 68. Yıllık Toplantısı için Washington DC'de bir araya geldi. 2 Haziran'da başlayan gizli toplantıya 21 ülkeden 121 kişi davet edildi. İngiliz dış istihbarat servisi eski şefi John Sawers, Hanry Kissinger, CIA eski Direktörü David Petraeus, Shell, BP, Total, Pfizer, UBS, AXA, KKR, Volvo, Goldman Sachs'ın CEO'ları, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de toplantıya geldi. Oturumlarda Türkiye'den de Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Mithat Rende, Gazeteci Murat Yetkin ve gazeteci Afşin Yurdakul'un yer aldığı bildirildi. Toplantının yapıldığı otel bölgesinde çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi. Bu akşam sona erecek oturumlarda 14 konu ele alındı.
BİLDERBERG NEDİR
Bilderberg Toplantıları, dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası, basın-yayın ve akademi çevrelerinin en önde gelen temsilci ve uzmanlarının bir araya gelmesiyle yapılan yaklaşık 120-150 kişinin katıldığı yıllık, özel toplantılardır. ilk olarak Hollanda'nın küçük bir kasabası olan Oosterbeek'te başlamıştır. İsmini de 29-31 Mayıs 1954 tarihleri arasında ilk toplantının yapıldığı bu küçük kasabada bulunan Bilderberg Oteli'nden alır.
Koç Yönetim Kurulu Başkanı Koç, Bilderberg'in müdavimi.