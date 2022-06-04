Ermenistan'da kaos: Paşinyan ve hükümet karşıtı protestoculara sert müdahale

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Mayıs ayı başından beri devam eden protestolar devam ediyor.
Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesinden sonra Türkiye ve Azerbaycan ile müzakere başlatılması yönünde politika sürdüren Başbakan Nikol Paşinyan'ın kararlarına tepki gösteren muhalefet üyeleri, akşam saatlerinde başkent Erivan'daki Fransız Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler yürüyüşleri sırasında Paşinyan karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş sırasında Ermeni polisinin müdahalesi olmazken, kalabalığın hükümet binasına yaklaşmasıyla polis harekete geçti.
Etten duvar örerek protestocuların geçişini engelleyen polis, göstericilerin geri adım atmaması üzerine sert müdahaleye başladı. Göstericileri coplayarak uzaklaştırmaya çalışan polisler, bazı kişileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.