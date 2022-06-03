Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün geride kaldı! Binlerce asker ve sivil öldü, şehirler yıkıldı

Rusya, Donbas Bölgesi'ni bahane ederek 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırdı. İki ülke arasında amansız bir savaş başladı. Geride kalan 100 gün içinde, en az 3 bin sivil hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. 6 milyon Ukraynalı, ülke dışına kaçtı. Yine milyonlarca kişi, bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Rusya özellikle güney kentlerine saldırdı. Mariupol başta olmak üzere birçok şehirde kontrolü sağladı. Şu anda savaş, Donbas bölgesinde yoğunlaştı. Ukrayna, savaşta en az 30 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler, "Ukrayna ihtilafı 13 ila 15 milyon insanı aç bırakabilir" hatırlatması yaptı. Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski,200 bin Ukraynalı çocuğun zorla kaçırıldığı iddiasını ortaya attı.