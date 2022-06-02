Katar eski Prensesi Kasia Gallanio, şüpheli bir şekilde evinde ölü bulundu

Polonya asıllı ABD'li dünyaca ünlü model Kasia Gallanio'nun (45), fırtınalı hayatı, İspanya'da bitti. 50 milyon dolar serveti olan Gallanio, 1993'ten beri Paris'te sürgünde bulunan Katar Prensi Abdelaziz bin Khalifa Al Thani (73) ile 2004 yılında evlendi.

Bu evlilikten önce ikiz kız ve ardından bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Çift, 2012'de ayrılmaya karar verdi. Aralarındaki hukuk mücadelesi bitmedi. Kızları için velayet davası açan Gallanio, "Eski eşim kızlarıma uygunsuz dokunuyordu" diye ifade verdi. 19 Eylül'deki duruşmada, talepleri reddedildi.

Bu gelişmenin önceki gün İspanya Marbella'daki evinde ölü bulunduğu bildirildi. Bedeninde hiçbir fiziksel yara ve iz olmadığı, uyuşturucudan hayatını kaybettiği kaydedildi. Ancak arkadaşları, Gallanio'nun kesinlikle uyuşturucu ve alkol kullanmadığını belirtti. Bu nedenle ölümün çok yönlü araştırılmasına karar verildi.

CESUR OLUN KIZIM

Gallanio, kızları Nour ve Louna ile verdiği pozun altına, "Kim olduğunuzu unutmayın. Tacınızı düzeltin ve cesur olun" diye yazmış.