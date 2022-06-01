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    • Dünya
    • 01.06.2022 08:34
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    • 01.06.2022 08:34
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    Kanada yanıyor! Toronto'da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

    Son dakika haberleri... Kanada'nın Toronto kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığında dün 78 yılın rekoru kırıldı. Halka güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları çağrısı yapıldı.

    Toronto’da son 78 yılın rekoru!

    Kanada'nın Toronto kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığında dün 78 yılın rekoru kırıldı.

    32,1 DERECE SICAKLIK
    Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Toronto Pearson Havaalanı'nda yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının 32,1 santigrat derece kaydedildiği bildirildi.

    1944'TEN BU YANA EN YÜKSEK SICAKLIK
    Açıklamada bu sıcaklığın, 1944'te yılın bu zamanında "rekor" olarak kaydedilen 31,1 santigrat dereceyi aştığı ifade edildi.

    32,1 santigrat derece sıcaklığın, nemle 36 santigrat derece hissedildiği belirtilerek, halka güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları çağrısı yapıldı.

    Açıklamada aşırı sıcakların, özellikle yaşlılar, bebekler, çocuklar ve kronik hastalıkları olan kişiler için risk oluşturabileceği uyarısında bulunularak, bol su tüketilmesi tavsiye edildi.

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    Haberler Dünya Kanada yanıyor! Toronto'da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
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