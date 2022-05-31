ABD Teksas'taki görüntüler askeri karargahı aratmadı! Her evde onlarca silah olduğu ortaya çıktı

ABD'de 18 yaşındaki Salvador Ramos'un Robb İlkokulu'nda 19 çocuk ve 2 öğretmeni katletmesi, ülkede silah serbestisi tartışmasını alevlendirdi. 18 yaşını dolduran herkesin istediği kadar silah alabilmesinin önüne geçilmesi istendi. Ancak silah tutkunu ailelerin bu merakından asla vaz geçmeyecekleri öğrenildi. Teksas Austin'de yaşayan Joel ve Lynne'in 107 silahtan oluşan koleksiyonu, "Pes" dedirtti. Hatta çocuklarına doğum günü hediyesi olarak da silah alan ailenin tepkilerin hedefinde olduğu belirtildi.