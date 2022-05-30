Rusya - Ukrayna savaşının Hollanda'ya bedeli ağır oluyor! Gazprom gaz akışını kesiyor



GasTerra'nın söz konusu kararnameye göre ödeme yapmayı kabul etmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu şekilde ödeme yapmak, AB yaptırımlarını delme riski içermesinin yanı sıra finansal ve operasyonel riskleri de beraberinde getiriyor. Moskova'da Rusya hukukuna göre hesap açmak ve bu hesabın Rus rejiminin kontrolünde olması şirketimiz için çok daha büyük bir risk. Bu şekilde ödeme yapmayı reddetmemize cevaben Gazprom 31 Mayıs itibarıyla doğal gaz tedarikini durduracağını bildirdi." ifadesi kullanıldı.