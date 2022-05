Eski KGB firarisinden Putin hakkında şoke eden iddia! Görme yetisini kaybetme başladı 3 yıl içinde kanserden ölecek

Rus lider Vladimir Putin'in sağlığı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'ye firar eden KGB'nin eski casuslarından Boris Karpichkov, The Mirror'a, Putin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Eski ajan, FSB'li bir ajandan aldığı bilgilere göre, Putin'in 3 yıl ömrü kaldığını anlattı: Kanser hastalığı hızla ilerliyor. Görme yetisini de kaybediyor. Her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyacı var. O kadar büyükler ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Görüşü ciddi şekilde kötüleşiyor. Ve artık uzuvları da kontrolsüz bir şekilde titriyor. En fazla üç yılı var".