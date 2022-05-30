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    Eski KGB firarisinden Putin hakkında şoke eden iddia! Görme yetisini kaybetme başladı 3 yıl içinde kanserden ölecek

    Rus lider Vladimir Putin'in sağlığı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Eski KGB firarisi, Putin’in görme yetisini kaybetmeye başladığını ve 3 yıl içinde kanserden öleceğini iddia etti!

    Ölümü ’gör’dü!

    Rus lider Vladimir Putin'in sağlığı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'ye firar eden KGB'nin eski casuslarından Boris Karpichkov, The Mirror'a, Putin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Eski ajan, FSB'li bir ajandan aldığı bilgilere göre, Putin'in 3 yıl ömrü kaldığını anlattı: Kanser hastalığı hızla ilerliyor. Görme yetisini de kaybediyor. Her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyacı var. O kadar büyükler ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Görüşü ciddi şekilde kötüleşiyor. Ve artık uzuvları da kontrolsüz bir şekilde titriyor. En fazla üç yılı var".



    Putın'in görme yetisini kaybetmesine rağmen "Zayıflık işareti olarak algıladığı için gözlük takmayı reddediyor" iddiası ortaya atıldı.



    Eski KGB casusu Boris Karpichkov, Putin'in son durumunu muhabir Imogen Braddick'e anlattı.



        TAHIL İZNİ
        Putin, yaptırımların kaldırılması halinde tahıl sevkiyatına izin verileceğini bildirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya, Karadeniz limanlarından Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulma konusunda yardımcı olmaya hazır" denildi.

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        Haberler Dünya Eski KGB firarisinden Putin hakkında şoke eden iddia! Görme yetisini kaybetme başladı 3 yıl içinde kanserden ölecek
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