Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ı ziyaret etti: Benim için çok özel bir yer

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları gezdi.
Sancar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları ziyaret etti.
Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirten Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.