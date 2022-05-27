Davos'ta savaş! Ukrayna, Avrupa için tampon devlet olmalı

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Davos'ta kapıştı. Kissinger, "Ukrayna'da Rus ordusuna ezici bir darbe vurma hevesinde olanlar hemen bu hatadan dönmeli. Zelenski, Rusya ile barış görüşmelerine başlama koşulunun bir kısmının işgal öncesi sınırların restorasyonu olacağını söyledi. Rusya o bölgeden çıkmaz" dedi. Zelenski de bu sözlere tepki gösterdi: Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi. 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Naziler'e uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı.