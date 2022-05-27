19 öğrenci ve 2 öğretmeni acımadan katletti

ABD Teksas Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda katliam yapan 18 yaşındaki Salvador Ramos'un büyük annesine kızdıktan sonra okula baskın yaptığı anlaşıldı. İddiaya göre 19 öğrenci ve 2 öğretmeni katleden cani, büyükannesi Celia Gonzalez ile telefon faturası yüzünden tartıştı. Büyükannesini yaraladıktan sonra okula gelip öğrencileri hedef aldı.

Anne Adriana Reyes ise oğlunun bu saldırıyı nasıl yaptığına inanamadığını anlattı: "Hiç böyle bir katliam yapacak çocuk değildi. Hala aklım almıyor" açıklamasını yaptı. Bu arada saldırgan iddiaya göre 11:32'de okula baskın yaptı. Tam 13:00'e kadar polis yakalayamadı. Burada bir güvenlik zafiyetinin olduğu iddiası ortaya atıldı.