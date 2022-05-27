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    19 öğrenci ve 2 öğretmeni acımadan katletti

    ABD Teksas Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda katliam yapan 18 yaşındaki Salvador Ramos'un büyük annesine kızdıktan sonra okula baskın yaptığı anlaşıldı.

    Fatura ağır oldu

    ABD Teksas Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda katliam yapan 18 yaşındaki Salvador Ramos'un büyük annesine kızdıktan sonra okula baskın yaptığı anlaşıldı. İddiaya göre 19 öğrenci ve 2 öğretmeni katleden cani, büyükannesi Celia Gonzalez ile telefon faturası yüzünden tartıştı. Büyükannesini yaraladıktan sonra okula gelip öğrencileri hedef aldı.

    Anne Adriana Reyes ise oğlunun bu saldırıyı nasıl yaptığına inanamadığını anlattı: "Hiç böyle bir katliam yapacak çocuk değildi. Hala aklım almıyor" açıklamasını yaptı. Bu arada saldırgan iddiaya göre 11:32'de okula baskın yaptı. Tam 13:00'e kadar polis yakalayamadı. Burada bir güvenlik zafiyetinin olduğu iddiası ortaya atıldı.

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    Haberler Dünya 19 öğrenci ve 2 öğretmeni acımadan katletti
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