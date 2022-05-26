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    • Dünya
    • 26.05.2022 16:30
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    • 26.05.2022 16:30
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    İspanya hükümeti enerji krizi nedeniyle klimaları 27 derece altına düşürmeyi yasakladı

    İspanya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanya hükümeti, yaklaşan enerji krizine karşı alınacak önlemler kapsamında kamu binalarında kullanılan klimaların 27 derece altına düşmesini yasaklama kararı aldı. Alınan yeni tedbirler uyarınca, kış aylarında ise ofislerdeki sıcaklık 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak.

    Ülkede kriz! Klimaları 27 derece altına düşürmek yasak

    Kabine tarafından 24 Mayıs günü onaylanan plan, kamu dairelerinde sıcaklık kontrollerini, kamu binalarının çatılarına toplu güneş panelleri kurulumunu içeriyor ve çalışanları evden daha fazla çalışmaya teşvik edecek.

    Yaz aylarında, ofis kliması 27 santigrattan düşük olmayacak şekilde ayarlanacak.

    Ülkede yaz aylarındaki ortalama sıcaklık 40 santigrat derecenin üzerine çıkabiliyor.

    Alınan yeni tedbirler uyarınca, kış aylarında ise ofislerdeki sıcaklık 19 derecenin üzerine çıkarılamayacak.

    Söz konusu kuralların 'teknik altyapının bulunması durumunda' uygulanabileceği belirtildi.

    Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazına ve petrolüne bağımlılığı azaltma konusundaki çabalarının bir parçası olan yeni düzenleme, kamu çalışanlarını işe bisikletle gitmeye teşvik etmek için devlet dairelerine daha fazla bisiklet park yeri kurulması çağrısında bulunuyor.,

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