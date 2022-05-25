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    • Dünya
    • 25.05.2022 09:29
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    • 25.05.2022 09:29
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    Son dakika: Maymun çiçeğine potansiyel antiviral tedavi

    Bilim insanları, maymun çiçeği virüsünden kaynaklanan hastalığı azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülen potansiyel bir antiviral tedavi buldular.

    Maymun çiçeğine potansiyel antiviral tedavi

    Lancet Infectious Diseases'de yayımlanan araştırmaya göre, İngiltere'de 2018 ile 2021 yılları arasında maymun çiçeğine yakalanan 7 hastadan 4'üne çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan "brincidofovir" ve "tecovirimat" ilaçlarından verildi.

    "brincidofovir" verilen 3 hastadan elde edilen veriler, ilacın çok az klinik fayda sağladığını ve hastalık süresini azaltmadığını gösterdi. Ancak, "tecovirimat" verilen kişi, daha az süre hastanede kaldı.

    İlgili çalışmanın ortak yazarı Dr. Hugh Adler, sadece bir hastanın dahil olmasına rağmen, tecovirimat ile ilgili sonucun "umut verici bir sinyal" olduğunu söyledi.

    Vakaların beklenmedik şekilde artmasıyla birlikte bu bilgileri paylaşmanın önemli olduğuna dikkat çeken Adler, bunun, şimdiye kadar söz konusu ilaçlar ve maymun çiçeği ile ilgili deneyimlerin toplamı olduğunu vurguladı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Maymun çiçeğine potansiyel antiviral tedavi
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