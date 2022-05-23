Google’ın ‘telif hakkı’ uygulaması yayılacak! Teknoloji devi medyaya ne kadar ödeme yapacak?

Google'ın ilgili direktif kapsamında üç yüzden fazla medya kuruluşuyla kullanılan haberlere telif ödenmesi konusunda anlaşmaya varması ilk adım niteliğinde. Google'ın bu uygulamayı önümüzdeki dönemde daha yaygın hale getirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda çok sayıda görüşme yürütülürken, Türkiye'nin de telif yasasını çıkarması, ülkedeki medya kuruluşlarının da Google ile masaya oturması bakımından önem taşıyor.
ALMANYA LİDER KONUMDA
Google'ın adımı medya kuruluşlarıyla yıllardır süren mücadelenin sonunda geldi. AB direktifi, Google ve benzeri platformların telif hakları konusunda içerik sağlayıcılarla doğrudan müzakereye girmesine olanak tanıyor. Şu aşamada anlaşma sağlanan üç yüzden fazla medya kuruluşunun büyük bölümü Almanya'dan.
Teknoloji devinin Almanya'da anlaşma imzaladığı medya kuruluşları arasında Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel ve Die Zeit da var. Almanya'da anlaşma sağlanan kuruluşların toplam sayısı 220.