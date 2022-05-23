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    Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenski eşiyle 3 sonra bir araya geldi

    Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenski, 3 ay sonra eşi ile bir araya geldi. “Kimse kocamı benden alamaz. Savaş bile” dedi...

    ’Koca’man buluşma!

    Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski'nin eşi Olena, Zelenski, savaş başladığında 9 ve 17 yaşlarındaki çocuklarını yanına alarak güvenli bir bölgeye gitti. Savaş boyunca hiç görünmedi. Bir süre önce de Kiev'e geldi. Eşi ile askerlerin cenaze törenine katılıp bir televizyon kanalına röportaj verdi. Kocasının kararlı liderliği ve Rusya'ya karşı zorlu direnişiyle dünyaya ilham vermesine şaşırmadığını söyledi. "Kimse kocamı benden alamaz, savaş bile... Bu savaşı başlatan biz değildik ama bitirecek olan biz olacağız" dedi.



    SAVAŞ NEDENİYLE AYRILAR
    Üç aydır iki çocuğu ile güvenli bir bölgede saklanan Olena Zelenski, eşi ile Kiev'de bir cenaze törenine katıldı.



    Oldukça üzgün görünen Olena Zelenski, "Bu savaşı biz bitireceğiz" dedi.

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    Haberler Dünya Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenski eşiyle 3 sonra bir araya geldi
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