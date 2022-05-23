Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenski eşiyle 3 sonra bir araya geldi

Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski'nin eşi Olena, Zelenski, savaş başladığında 9 ve 17 yaşlarındaki çocuklarını yanına alarak güvenli bir bölgeye gitti. Savaş boyunca hiç görünmedi. Bir süre önce de Kiev'e geldi. Eşi ile askerlerin cenaze törenine katılıp bir televizyon kanalına röportaj verdi. Kocasının kararlı liderliği ve Rusya'ya karşı zorlu direnişiyle dünyaya ilham vermesine şaşırmadığını söyledi. "Kimse kocamı benden alamaz, savaş bile... Bu savaşı başlatan biz değildik ama bitirecek olan biz olacağız" dedi.