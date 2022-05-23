Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.05.2022 12:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 12:25
    ABONE OL

    Son dakika: Katar'ın Paris Büyükelçiliğinde hareketli dakikalar! Güvenlik görevlisi öldürüldü

    Son dakika haberi... Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişinin kendisine engel olmaya çalışan güvenlik görevlisini öldürdüğü bildirildi. Öte yandan bazı kaynaklar, zanlının büyükelçiliğe girmeyi başardığını ve olayın içerde gerçekleştiğini aktardı.

    Katar’ın Paris Büyükelçiliğinde cinayet

    Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir kişi Paris'in en işlek caddelerinden Champs Elysees'ye yakın 8. Bölge'de yer alan Tilsitt'teki Katar Büyükelçiliğine girmek istedi.

    Büyükelçiliğe girmeye çalışan kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede, güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

    Polis zanlıyı gözaltına aldı.

    İstihbarat kaynakları, zanlının bazı suç kayıtlarının bulunduğunu kaydetti.

    Savcılık zanlı hakkında "kasten adam öldürmekten" soruşturma başlatırken, Terörle Mücadele Savcılığının henüz konuya müdahil olmadığı belirtildi.

    Öte yandan bazı kaynaklar, zanlının büyükelçiliğe girmeyi başardığını ve olayın içerde gerçekleştiğini aktardı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Temmuz 2022 memur ve emekli zam oranı netleşiyor
    Haberler Dünya Son dakika: Katar'ın Paris Büyükelçiliğinde hareketli dakikalar! Güvenlik görevlisi öldürüldü
        SON DAKİKA