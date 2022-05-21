Rusya'da orduya katılma yaşı değişiyor! Batı panikte: 'Rusya daha büyük çatışmalara hazırlanıyor'



Geçtiğimiz günlerde 'Terminatör' olarak bilinen BMPT tank destek aracının Ukrayna'ya gönderildiği açıklanırken 'Peresvet lazer sistemi'nin de başarı ile test edildiği ve 5 km uzaklıkta bir insansız hava aracını yaktığını duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da dün yaptığı açıklamada ülkesinin yılsonuna kadar Batı askeri bölgesinde 12 yeni askeri birlik oluşturulacağını duyurdu.