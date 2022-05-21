Rusya'da orduya katılma yaşı değişiyor! Batı panikte: 'Rusya daha büyük çatışmalara hazırlanıyor'

24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlatılan savaşta umduğunu bulamayan ve ciddi askeri kayıplar veren Rusya son günlerde peş peşe flaş kararlar alıyor. Donbas savaşı içim cepheye sürülmeyen silahlarını gün yüzüne çıkaran Moskova yönetimi şimdi de orduya katılma yaşına ilişkin yasanın kaldırılması için hazırlıklar yapıyor.
ASKERLİK İÇİN YAŞ SIIRINDA DEĞİŞİKLİK
Rusya'da şuan 18-40 yaş aralığındaki Ruslar ve 18-30 yaş aralığındaki yabancılar sözleşmeli askerlik için orduya başvurabiliyor. İktidardaki Birleşik Rusya partisi mevcut yaş sınırının kaldırılması için düğmeye bastı.
Hürriyet'in aktardığı habere göre Rusya Devlet Duması'ndan yapılan açıklamada yüksek hassasiyetli silahların kullanımı için profesyonel uzmanlara ihtiyaç olduğu belirtildi ve bu kişilerin 40-45 yaş aralığında olduğu vurgulandı.
Yasa değişikliği ile ordunun daha yaşlı profesyonellerin becerilerini kullanmasını sağlanacak ve Rusya'nın Ukrayna savaşında yaşadığı personel sıkıntısının önüne geçilecek.
Milletvekilleri, önerilen değişikliğin sivil sağlık görevlilerinin, mühendislerin ve operasyon uzmanlarının işe alınmasını da kolaylaştıracağını belirtiyor.
DAHA BÜYÜK ÇATIŞMALAR İÇİN HAZIRLIK MI YAPILIYOR?
Moskova'nın son hamlesi 'daha büyük çatışmalar için hazırlık' olarak yorumlanırken askeri analistler Ukrayna'daki savaşın bitmek bilmeyen bir çatışmaya dönüşmesi ile Rusya'nın ciddi asker ve ekipman kayıplarıyla karşı karşıya olduğunu ve personel açığını kapatmaya çalıştığını belirtiyor.