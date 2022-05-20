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    • Dünya
    • 20.05.2022 08:40
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    • 20.05.2022 08:40
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Donbas'ı cehenneme çevirdi

    Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ederken Rusya'yı bölgeyi "cehenneme" çevirmekle suçladı.

    Rusya Donbas’ı cehenneme çevirdi

    Zelenskiy, Kiev'de dün gece yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin bölgeyi dümdüz ettiğini söyledi.

    "Odesa bölgesinde, Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar var. Donbas tamamen yok edildi"

    Zelensky, "Bütün bunların Rusya için hiçbir askeri açıklaması olamaz" dedi.

    "Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir. Mümkün olduğunca çok ev, sosyal tesis ve işletmeyi yok ediyorlar"

    Ukrayna savunma bakanlığı Rusya'yı Donbas'taki saldırılarını yoğunlaştırmak ve sivillerin kaçmasını engellemekle suçladı.

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