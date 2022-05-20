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    • Dünya
    • 20.05.2022 14:23
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    • 20.05.2022 14:23
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    Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

    Son dakika haberi... Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya girmek istemesi sonrası ülkenin gazını kesme kararı aldı. Finlandiya daha önce de ruble ile ödeme yapmayı reddetmişti.

    Rusya’dan flaş karar! Yarından itibaren geçerli olacak

    Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan Finlandiya'ya doğal gaz arzının yarın durdurulacağını bildirdi.

    Gasum'dan yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" belirtildi.

    Açıklamada, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Gasum'un Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceği, şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

    Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

    Gasum'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin, doğal gaz sevkiyatları için rubleyle ödeme yapmayı reddettiği belirtilmişti.

    Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un şirketlerle yürüttüğü ticarette tüm detaylara hakim olmadıklarını belirterek, "Ancak elbette kimseye bedava bir şey sevk etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

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    Haberler Dünya Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Yarından itibaren geçerli olacak
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