Koronavirüse karşı çay ve tuzla savaş! Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren yöntem

Kuzey Kore ise, Çin tarafından ilk vakanın ilan edildiği 31 Aralık 2019 tarihinden tam 28 ay sonra dünyaya ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. 12 Mayıs Perşembe günü ilan edilen vakayı saatler sonra Omicron varyantından ölen hastalar izledi. Resmi haber ajansı KCNA, Omicron varyantı tespit edilen altı kişinin öldüğünü bildirdi.

Kuzey Kore medyası 187 bin kişinin de ateş gibi şikayetler nedeniyle karantina aldığında olduğunu yazdı. Ülke genelinde ise bazı semptomlar gösterenlerin sayısı 350 bin civarındaydı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise ulusal acil durum ilan edip ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirdi, salgını bitirme sözü verdi.

Dünya gözünü bir anda Kuzey Kore'ye çevirdi. Pyongyang yönetimi daha önce hiç Covid-19 ölümü görülmediğini iddia etse de gözlemciler, virüsün ülkede uzun süredir var olduğuna inanıyordu.

'Düşman kardeş' Güney Kore, vakaların resmen doğrulanması üzerine Kuzey'e insani yardım teklifini yineledi ancak bir yanıt alamadı.