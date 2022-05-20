Koronavirüse karşı çay ve tuzla savaş! Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren yöntem

Yaklaşık 25 milyon insanın yaşadığı yeryüzünün en yalnız ülkesi Kuzey Kore, koronavirüs salgını başlar başlamaz sınırlarını kapattı.
Tüm dünyadan kendisini izole eden ülkede geride kalan iki yılı aşkın sürede bazı törenlerde maske takıldı, metro istasyonları dezenfekte edildi. Hiç kimsenin aşılanmadığı Kuzey Kore, inanılması güç şekilde hiçbir Covid-19 vakası bildirmedi.
Bütün dünyayı kırıp geçiren salgında koronavirüs resmi verilere göre yarım milyardan fazla insana bulaştı, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 15 milyondan fazla can aldı.
Pandeminin ilk yılı dolarken bulunan aşıların devreye girmesiyle, birçok ülke 2022'nin ilkbahar mevsimine salgından kurtulmuş halde girdi. Maske yasakları kalktı, hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri kapatıldı.
Kuzey Kore ise, Çin tarafından ilk vakanın ilan edildiği 31 Aralık 2019 tarihinden tam 28 ay sonra dünyaya ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. 12 Mayıs Perşembe günü ilan edilen vakayı saatler sonra Omicron varyantından ölen hastalar izledi. Resmi haber ajansı KCNA, Omicron varyantı tespit edilen altı kişinin öldüğünü bildirdi.
Kuzey Kore medyası 187 bin kişinin de ateş gibi şikayetler nedeniyle karantina aldığında olduğunu yazdı. Ülke genelinde ise bazı semptomlar gösterenlerin sayısı 350 bin civarındaydı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise ulusal acil durum ilan edip ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirdi, salgını bitirme sözü verdi.
Dünya gözünü bir anda Kuzey Kore'ye çevirdi. Pyongyang yönetimi daha önce hiç Covid-19 ölümü görülmediğini iddia etse de gözlemciler, virüsün ülkede uzun süredir var olduğuna inanıyordu.
'Düşman kardeş' Güney Kore, vakaların resmen doğrulanması üzerine Kuzey'e insani yardım teklifini yineledi ancak bir yanıt alamadı.
İLK KEZ MASKEYLE GÖRÜNDÜ
Füze testleriyle tüm dünyaya korku salan Kuzey Kore'nin 38 yaşındaki lideri Kim, ilk vaka ve ölümlerin duyurulmasından dört gün sonra kameralar önüne maskeyle çıktı.
İlk kez maske taktığı görülen çılgın lider Kim Jong-un, yetkilileri ilaç dağıtımında beceriksizlikle suçladı. Salgınla mücadele için ordu birliklerini görevlendirdi.
Resmi haber ajansı KCNA, başkent Pyongyang sokaklarındaki askeri birliklerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.
Kim, Covid-19'un 'çok büyük bir felaket' olduğunu söyledi: "Bu, ülkemizin kuruluşundan bu yana yaşadığı en büyük zorluk."