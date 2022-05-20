Almanya'da ırkçılığın son adresi Köln oldu! Polisler Türk ailenin evini bastı öldüresiye dövdü

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan aile dehşeti yaşadı. Alman Özel Harekat polisi tarafından evinde darp edilerek hastanelik olan Erhan Küçük'ün eşine de silah doğrultuldu.

OYUNCAK YÜZÜNDEN CANINDAN OLUYORDU

Aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi olarak oyuncak silah alan 45 yaşındaki Erkan Küçük, neredeyse canından oluyordu.