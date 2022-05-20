Almanya'da ırkçılığın son adresi Köln oldu! Polisler Türk ailenin evini bastı öldüresiye dövdü

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan aile dehşeti yaşadı. Alman Özel Harekat polisi tarafından evinde darp edilerek hastanelik olan Erhan Küçük'ün eşine de silah doğrultuldu.
OYUNCAK YÜZÜNDEN CANINDAN OLUYORDU
Aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi olarak oyuncak silah alan 45 yaşındaki Erkan Küçük, neredeyse canından oluyordu.
Geçtiğimiz pazar günü ihbar üzerine eve giren Alman Özel Harekat polisleri Türk kökenli Alman vatandaşı Küçük'ü dakikalarca darp etti.
BURNU KIRILDI
Polis şiddeti sonrası burnu kırılan Küçük'ün görme kaybı yaşadığı ve konuşmada güçlük çekmeye başladığı öğrenildi.