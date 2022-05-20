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    • Dünya
    • 20.05.2022 16:25
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    • 20.05.2022 16:33
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    Almanya'da ırkçılığın son adresi Köln oldu! Polisler Türk ailenin evini bastı öldüresiye dövdü

    Irkçılığın her geçen gün tırmandığı Almanya'da polis dehşet saçtı, Türk ailenin evini bastı öldüresiye dövdü! Köln kentinde yaşayan Erhan Küçük evinde Alman polisinin saldırısına uğradı. Erhan Küçük, 9 yaşındaki yeğenine aldığı oyuncak silah nedeniyle az kalsın canından oluyordu. Evi basılan dakikalarca darp edilen Erhan Küçük'ün eşine de silah doğrultuldu. İşte Almanya'daki ırkçı olaydan çarpıcı detaylar...

    Irkçılığın son adresi Köln oldu!

    Almanya'nın Köln kentinde yaşayan aile dehşeti yaşadı. Alman Özel Harekat polisi tarafından evinde darp edilerek hastanelik olan Erhan Küçük'ün eşine de silah doğrultuldu.

    OYUNCAK YÜZÜNDEN CANINDAN OLUYORDU
    Aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi olarak oyuncak silah alan 45 yaşındaki Erkan Küçük, neredeyse canından oluyordu.

    Geçtiğimiz pazar günü ihbar üzerine eve giren Alman Özel Harekat polisleri Türk kökenli Alman vatandaşı Küçük'ü dakikalarca darp etti.

    BURNU KIRILDI
    Polis şiddeti sonrası burnu kırılan Küçük'ün görme kaybı yaşadığı ve konuşmada güçlük çekmeye başladığı öğrenildi.

        Yaşadıkları dehşet anlarıı anlatan Türk aile köpeklerle eve giren 15 polisin şiddet uyguladıktan sonra kendileri ile alay ettiklerini dile getirdi. Öte yandan polisleri Küçük'ün eşini de hedef aldı. 27 yaşındaki Büşra Küçük'e evde kaldıkları süre boyunca yakın mesafeden silah doğrulttuğu öğrenildi.

        TRT Haber'in haberine göre; baskın sırasında ev kıyafetleri giyinen genç kadının başörtüsü dahi takmasına izin verilmediği ifade edildi.



        Türk aile, şiddet kullanan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Almanya'da son 30 yılda 200'den fazla kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya Almanya'da ırkçılığın son adresi Köln oldu! Polisler Türk ailenin evini bastı öldüresiye dövdü
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