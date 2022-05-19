ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım ve 100 milyon dolar değerinde askeri paket

ABD'de Senato Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye 33 milyar dolar olarak sunduğu ve Temsilciler Meclisinde 40 milyar dolara çıkarılan yardım paketini oyladı.
Paket, 11 senatörün "hayır" oyuna karşı 86 senatörün "evet" oyunu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı.
33 MİLYAR DOLARLIK TALEP 40 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİLDİ
Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta, Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı.
Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.
100 MİLYON DOLARLIK EK ASKERİ YARDIM
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde 10'uncu paket askeri yardımı onayladığını açıkladı.
Yazılı açıklama yapan Blinken, Rusya Ukrayna'nın güneyi ve doğusunda saldırılarına devam ederken, ABD'nin 40'tan fazla müttefiki ile Ukrayna'nın ihtiyacı olan silah ve teçhizat sevkiyatını hızlandırmaya çalıştığını kaydetti.