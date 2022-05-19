ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım ve 100 milyon dolar değerinde askeri paket





Blinken, "Başkan (Joe Biden'ın) talimatı gereğince Ukrayna'nın savunması için ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 100 milyon dolara kadar olan 10'uncu ek silah ve teçhizat tedakirine onay verdim. Bu, Rusya'nın 24 Şubat'ta zalimce ve sebepsiz yere Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana, Ukrayna'ya toplam ABD askeri yardımını silah ve teçhizat olarak yaklaşık 3,9 milyar dolara çıkarmış oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan mali ve askeri yardımın yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'da sivillere karşı işlediği ihlallerin kanıtlarını belgelemeye destek verdiğine işaret eden Blinken, "Birlikte ele alındığında, bu çabalar Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirirken, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı anlamsız ve acımasız keyfi savaşına son verene kadar dünyadan tecrit etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.